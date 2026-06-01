وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه بسیاری از تحولات بنیادین صنعتی و فناوری در جهان حاصل خلاقیت نیرو‌های فنی است، اعضای اردوی تیم ملی مهارت را سفیران توانمندی و فرهنگ ایرانی در مسابقات جهانی شانگهای دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح اردوی آمادگی تیم ملی مهارت برای حضور در مسابقات جهانی شانگهای، با تأکید بر نقش کلیدی متخصصان فنی در توسعه و استقلال کشور، شرکت‌کنندگان را سفیران فرهنگ و توانمندی‌های ایران در عرصه بین‌الملل خواند.



احمد میدری در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه اعضای تیم ملی مهارت، خطاب به آنان گفت: شما در این رویداد جهانی تنها به عنوان یک شرکت‌کننده حضور ندارید، بلکه نمایندگان ملت ایران و حاملان فرهنگ، ارزش‌ها و توانمندی‌های این سرزمین هستید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تحولات بزرگ جهان همواره منحصر به دانشگاه‌ها نبوده است، افزود: بسیاری از پیشرفت‌های صنعتی و فناوری محصول خلاقیت و نوآوری‌های مستمر نیرو‌های فنی و تکنسین‌هاست. اقتدار و ایستادگی امروز کشور در عرصه‌های مختلف، مرهون مهارت‌های فنی است که طی سال‌ها توسط متخصصان داخلی ایجاد و تثبیت شده است.

ظرفیت‌های تاریخی مهارت در ایران

میدری با اشاره به سابقه درخشان ایرانیان در هنر و صنعت گفت: از فرش و صنایع دستی گرفته تا معماری و کاشی‌کاری‌های ماندگار، همگی نشان از ذوق، سخت‌کوشی و نبوغ فنی ایرانیان در طول تاریخ دارد. تمدن و فرهنگ ایرانی بر پایه مهارت و کار فنی بنا شده است و امروز نیز این نسل باید با اتکا به همین پشتوانه تاریخی، در مسابقات جهانی شانگهای بدرخشد.

وزیر کار با تأکید بر ابعاد فرهنگی این مسابقات، آن را فرصتی برای معرفی فرهنگ پهلوانی و ارزش‌های اصیل ایرانی دانست.



میدری با اشاره به توفیقات دیپلماتیک اخیر ایران افزود: موفقیت‌های کشور در عرصه‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده توانمندی و هوشمندی ایران در تعامل با جهان است.

وی در پایان خطاب به اعضای تیم ملی مهارت گفت: «شما حاملان پیام عزت، عدالت‌خواهی و حق‌طلبی ملت ایران هستید. امیدوارم در کنار نمایش توانمندی‌های فنی، این ارزش‌ها را نیز به بهترین شکل به جهانیان معرفی کنید و مایه افتخار ایران شوید.»

گفتنی است، این نشست با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد که نشان‌دهنده توجه ویژه سیاست‌گذاران، به جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه کشور است.