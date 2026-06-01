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مراسم تشییع پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد شهید سیدنظام حسینی در سیاهکل باحضور مردم قدرشناس و شهیدپرور این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد شهید سیدنظام حسینی بر رودی دستان مردم شهیدپرور سیاهکل تشییع و روستای مالده به خاک سپرده شد.
شهید سیدنظام حسینی در سال ۱۳۴۶ در روستای بیدرون سیاهکل به دنیا آمد و سال ۱۳۶۷ در منطقه بانه بر اثر موج انفجار و ترکش از نقاط سر، دست و پا ۷۰ درصد مجروح شده بود.
شهید سید نظام حسینی ۹ خرداد ۱۴۰۵ به خیل عظیم شهدا پیوست.