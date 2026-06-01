تشییع پیکر مطهر شهید سید نظام حسینی در سیاهکل تشییع پیکر مطهر شهید سید نظام حسینی در سیاهکل تشییع پیکر مطهر شهید سید نظام حسینی در سیاهکل تشییع پیکر مطهر شهید سید نظام حسینی در سیاهکل تشییع پیکر مطهر شهید سید نظام حسینی در سیاهکل تشییع پیکر مطهر شهید سید نظام حسینی در سیاهکل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد شهید سیدنظام حسینی بر رودی دستان مردم شهیدپرور سیاهکل تشییع و روستای مالده به خاک سپرده شد.

شهید سیدنظام حسینی در سال ۱۳۴۶ در روستای بیدرون سیاهکل به دنیا آمد و سال ۱۳۶۷ در منطقه بانه بر اثر موج انفجار و ترکش از نقاط سر، دست و پا ۷۰ درصد مجروح شده بود.

شهید سید نظام حسینی ۹ خرداد ۱۴۰۵ به خیل عظیم شهدا پیوست.