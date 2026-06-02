دعوت۳ بازیکن تیم هندبال مس کرمان به اردوی تیم ملی ساحلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛اردوی تیم ملی ساحلی ایران برای مسابقات جهانی تا ۱۶ خرداد در اصفهان برگزار خواهد شد که امیرعباس زارعی، آراد حسینی و علی پیرزاده‌اهوازی ۳ بازیکن تیم هندبال مس کرمان نیز در این اردو حضور دارند.

این نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال ساحلی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان کرواسیاست که ۱۶ بازیکن به آن دعوت شده‌اند.

تیم ملی ساحلی ایران پیش از این با حضور آراد حسینی و علیرضا پیرزاده‌اهوازی در بازی‌های ساحلی سانیا قهرمان مسابقات شده بود.