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رئیس بنیاد ملی علم ایران گفت: بر اساس دستور معاون علمی، یک همت بودجه در اختیار بنیاد قرار گرفته است که محوریت آن حمایت از موسساتی باشد که در پنج سال گذشته بیشترین تولیدات علمی را داشتهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا هرمزنینژاد، رئیس بنیاد ملی علم ایران، در نشست خبری معرفی برنامه ملی جهش (جریان سازی، هدایت و شتابدهی به برون دادههای با کیفیت اعضای هئیت علمی)، با اشاره به رصد دادههای علمی کشور در سالهای اخیر، گفت با بررسی آمارها متوجه شدیم که هم تعداد و هم کیفیت مقالات علمی کشور روندی کاهشی داشته است. این موضوع ما را بر آن داشت تا راهکاری برای جبران این شکاف و کاهش شدت کاهش بروندهها پیدا کنیم.
رئیس بنیاد ملی علم ایران افزود: بر اساس دستور مستقیم آقای دکتر افشین، معاون محترم علمی، این بنیاد مأموریت یافت تا برنامهای ویژه تدوین کند که محوریت آن حمایت از موسساتی باشد که در پنج سال گذشته بیشترین تولیدات علمی را داشتهاند. یک همت بودجه نیز در اختیار بنیاد قرار گرفته است تا این حمایتها به صورت عملیاتی اجرا شود.
هرمزنینژاد گفت:ما از موسسه «آیاسسی» (ISC) درخواست کردیم تا رنکینگ سه سال گذشته تولید علم در دانشگاهها را ارائه دهد. بر اساس این دادهها، ۲۰ دانشگاه برتر کشور شناسایی شدند. این دانشگاهها حدود ۸۰ درصد از تولیدات و ارجاعات علمی کشور را در اختیار دارند و موتور محرک علم کشور محسوب میشوند. هدف ما حمایت ویژه از این ۲۰ موسسه برای جهش در تولید علم است.
وی در ادامه به نحوه توزیع بودجه پرداخت و گفت: تخصیص بودجه به صورت مرحلهای و مشروط انجام میشود و تاکنون ۸۸۳ میلیارد تومان به دانشگاهها پرداخت کردهایم. دانشگاههای منتخب ابتدا باید برنامه عملیاتی خود را در بنیاد ملی علم تصویب کردند. پس از تصویب، ۴۰ درصد از بودجه ابلاغی به آنها پرداخت شد و پس از اجرای ۳۰ درصد از برنامههای مصوب، ۴۰ درصد دوم بودجه تخصیص داده شده پردخت خواهد شد. امیدواریم در پایان سال، کل مبلغ به حساب دانشگاهها واریز شود.
رئیس بنیاد ملی علم ایران گفت: با اجرای این برنامه، امیدواریم نه تنها از شدت کاهش بروندهها کاسته شود، بلکه شاهد جهش واقعی در کیفیت و کمیت مقالات علمی کشور باشیم.