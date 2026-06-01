نخستین نمایشگاه سال ۱۴۰۵ شهرستان قرچک با محوریت پاسداشت مقام والای شهدای مقاومت و شهدای خدمت، با تجلیل از غرفه‌داران و فعالان فرهنگی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین اختتامیه نمایشگاه پاسداشت شهدای مقاومت و شهدای خدمت که به عنوان نخستین رویداد نمایشگاهی سال جاری در شهرستان قرچک برپا شده بود، در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری این شهر برگزار شد.

این نمایشگاه که در ۱۵ غرفه محتوایی و فرهنگی دایر شده بود، طی روز‌های برگزاری با استقبال شهروندان ولایت‌مدار رو‌به‌رو شد و ابعاد مختلف ایثارگری‌های شهدای جبهه مقاومت و مجاهدت‌های شهدای خدمت را به تصویر کشید.

در مراسم اختتامیه این رویداد، از فعالان فرهنگی، هنرمندان و مشارکت‌کنندگانی که در برپایی و مدیریت غرفه‌ها نقش داشتند، با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.