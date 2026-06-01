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رئیس روابط عمومی و سخنگوی سازمان آتشنشانی اهواز گفت: انتشار مواد پودری در یکی از واحدهای صنعتی اهواز منجر به مسمومیت ۴ نفر شد که با حضور سریع نیروهای عملیاتی، اقدامات امدادی و ایمنی لازم در محل انجام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مریم شهریاری اظهار کرد: ساعت ۵ و ۴۸ دقیقه صبح امروز، ۱۱ خردادماه، وقوع حادثه در یکی از واحدهای صنعتی شهر اهواز از طریق سامانه ۱۲۵ به ستاد فرماندهی آتشنشانی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه خودروی اطفای حریق و یک دستگاه خودروی پیشرو از نزدیکترین ایستگاههای عملیاتی به محل اعزام شدند و نیروهای آتشنشانی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافتند.
شهریاری ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان داد در پی نشت و انتشار مواد پودری از یک رآکتور صنعتی، ۴ نفر شامل دو نفر از کارکنان مجموعه و دو نفر از افراد حاضر در محل دچار علائم مسمومیت شدهاند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اهواز تصریح کرد: آتشنشانان با رعایت کامل دستورالعملهای ایمنی مرتبط با حوادث مواد شیمیایی، نسبت به ایمنسازی محیط، کنترل شرایط، جلوگیری از گسترش آلودگی و ایجاد محدوده عملیاتی امن اقدام کردند و همزمان مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی در صنایع فرآیندی و شیمیایی اظهار داشت: علت دقیق وقوع حادثه و همچنین ماهیت ماده منتشرشده توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
سخنگوی سازمان آتش نشانی اهواز در پایان از مدیران و مسئولان واحدهای صنعتی خواست نسبت به بازبینی مستمر رآکتورها، خطوط انتقال مواد، تجهیزات تحت فشار و سامانههای هشداردهنده اهتمام ویژه داشته باشند و افزود: استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب، نصب سامانههای پایش نشت مواد، آموزش مستمر کارکنان و تدوین برنامههای واکنش در شرایط اضطراری از مهمترین راهکارهای پیشگیری از حوادث مشابه و کاهش خسارات جانی و مالی در محیطهای صنعتی به شمار میرود.