به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، استاندار خراسان شمالی در اولین جلسه ستاد پشتیبانی جنگ با تاکید بر لزوم هوشیاری در حوزه دیپلماسی میدانی و مذاکرات گفت: نباید به دشمنان اعتماد کرد و باید برای هرگونه احتمال و اقدام لحظه‌ای دشمن، در بالاترین سطح آمادگی داشته باشیم.

استاندار خراسان شمالی دراین جلسه به گیر کردن آمریکا در باتلاق خودساخته اشاره کرد و گفت؛ این جنگ پوشالی بودن قدرت آمریکا را بیش از پیش به اثبات رساند و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در معادلات جهانی ارتقا داد.

سردار اکبری، فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی هم در این جلسه با تشریح اقدامات گروه‌های جهادی استان، از رکوردزنی در بازسازی مناطق خبر داد و گفت: از ابتدای آغاز جنگ، کاروان‌های جهادی خراسان شمالی موفق به بازسازی و کمک به ۲۲۳۰ واحد مسکونی در منطقه ۴ تهران شده‌اند.

وی افزود: گروه‌های جهادی استان با تامین ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب کمک‌های خدماتی، نامی نیک از خود در این مناطق برجای گذاشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از جهادگران با وجود مرخصی‌های استحقاقی، مشتاقانه خود را به مناطق عملیاتی رساندند.

سردار اکبری همچنین به آمادگی استان برای میزبانی از زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اشاره کرد و گفت: «سهمیه استان برای میزبانی ۳۰۰۰ زائر تعیین شده است.

فرمانده سپاه استان در پایان از برگزاری اجلاسیه «امامین انقلاب» و فرماندهان شهید سپاه در تاریخ ۱۳ خردادماه با یادبود فرماندهان ارشد نظامی از جمله سرداران باقری، رشید، صلاحی، پاکپور و سرلشگر سلیمانی و سرلشگر تنگسیری خبر داد.