بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمد کرمی بیان کرد: طرح پیشگیری از تنبلی چشم از سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ بهصورت آزمایشی آغاز شد و از سال ۱۳۷۶ تا کنون بهصورت دائمی و هرسال در حال اجراست.
وی یادآور شد: این طرح با محوریت کودکان ۳ تا ۶ سال اجرا میشود و هدف آن شناسایی زودهنگام تنبلی چشم، عیوب انکساری و دیگر بیماریهای چشمی در کودکان است.
وی بیان کرد: در بسیاری از موارد ممکن است ظاهر چشم کودک طبیعی باشد و خانواده متوجه وجود مشکل نشود، اما با انجام آزمایشها و غربالگری از طریق چارت و دستگاههای بیناییسنجی، مشکلات احتمالی شناسایی میشود.
معاون توانبخشی ادارهکل بهزیستی استان بوشهر ادامه داد: پس از انجام غربالگری، کودکانی که دارای مشکل باشند به سطوح بعدی شامل بیناییسنج، متخصص چشم و در صورت نیاز جراح ارجاع داده میشوند تا مداخلات لازم برای آنان انجام شود.
کرمی با اشاره به آمار اجرای این طرح در سال ۱۴۰۴، گفت: در سال گذشته ۵۲ هزار و ۷۷۹ کودک در سطح استان در طرح پیشگیری از تنبلی چشم غربالگری شدند که از این تعداد هزار و ۹۷۵ نفر دارای مشکل تشخیص داده شدند.
وی افزود: از این تعداد، هزار و ۵۵۵ کودک به سطوح بالاتر ارجاع شدند و ۲۸۳ نفر دارای مشکلات بینایی بودند که برای ۵۷ نفر هزینه عینک و سایر حمایتهای لازم تأمین شد و ۲ نفر نیز برای درمان تخصصی و جراحی چشم ارجاع شدند.
معاون توانبخشی ادارهکل بهزیستی استان بوشهر با بیان اینکه امسال ۳۱۸ مرکز در سطح استان با بهزیستی همکاری دارند، گفت: تلاش ما این است که همه کودکان ۳ تا ۶ سال در استان زیر پوشش این برنامه قرار گیرند.
کرمی درباره جامعه آماری این طرح نیز گفت: بر اساس آمار دریافتشده از ادارهکل ثبت احوال استان، جامعه هدف این طرح در بوشهر حدود ۵۲ هزار کودک است.
وی اضافه کرد: استان بوشهر سال گذشته از نخستین استانهایی بود که به پوشش کامل این طرح رسید و حتی حدود ۱۰۵ درصد از هدف تعیینشده را محقق کرد و امسال نیز تلاش میکنیم به پوشش ۱۰۰ درصدی و حتی بالاتر دست یابیم.
معاون توانبخشی ادارهکل بهزیستی استان بوشهر گفت: این طرح تا پایان سال ادامه دارد و برنامهریزی شده است تا پیش از پایان سال، یعنی تا دی و بهمن، اهداف مورد نظر محقق شود.
کرمی درباره شرط ورود به مدرسه نیز بیان کرد: آموزشوپرورش نیز معاینات مربوط به بینایی را در چارچوب خود انجام میدهد، اما طرح بهزیستی یک برنامه پیشگیرانه مستقل و سالانه است که نقش مهمی در شناسایی زودهنگام مشکلات بینایی کودکان دارد.
مسئول واحد بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان بوشهرهم با اشاره به نقش مرکز بهداشت در اجرای این برنامه، اظهار کرد: مرکز بهداشت سالهاست با همکاری اداره بهزیستی، برنامه غربالگری تنبلی چشم کودکان را به صورت سالانه اجرا میکند.
ساحل کمالیان برازجانی افزود: این برنامه سال گذشته از ۲۲ اردیبهشتماه آغاز شد و تا پایان سال ادامه داشت. در قالب این طرح، مراقبان سلامت در تمامی مراکز شهری و روستایی، کودکان ۳ تا ۵ ساله را فراخوان میکنند تا با استفاده از چارت نوری که با همکاری بهزیستی تهیه شده است، مورد معاینه اولیه قرار گیرند.
کمالیان برازجانی ادامه داد: علاوه بر اجرای ثابت برنامه در مراکز بهداشتی، با همکاری بهزیستی، غربالگری به صورت سیار نیز در روستاها و برخی مراکز شهری انجام میشود. پیش از حضور گروههای سیار، از طریق ارسال پیامک به خانوادهها اطلاعرسانی میشود تا در تاریخ مقرر برای معاینه فرزندان خود مراجعه کنند.
مسئول واحد بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان بوشهر ادامه داد: در صورتی که کودکی در جریان غربالگری دارای مشکل بینایی یا مشکوک به تنبلی چشم باشد، برای بررسیهای تخصصیتر به اپتومتریست ارجاع داده میشود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه خانوادهها به سلامت بینایی کودکان بیان کرد: با توجه به استفاده روزافزون کودکان از تبلت، تلفن همراه و تلویزیون و اثرات منفی این وسایل بر سلامت چشم، ضروری است والدین در سنین پایین برای بررسی وضعیت بینایی فرزندان خود اقدام کنند.
کمالیان برازجانی تاکید کرد: مراجعه بهموقع به مراکز بهداشتی و انجام غربالگری در مراحل اولیه، میتواند از بروز مشکلات جدیتر جلوگیری کند، چرا که پیشگیری بهتر از درمان است و شناسایی زودهنگام بیماری، هم از آسیب بیشتر به کودک جلوگیری میکند و هم هزینههای درمان را کاهش میدهد.
وی افزود: توصیه میشود کودکان سه تا پنج ساله دستکم سالی یکبار برای غربالگری بینایی به مراکز بهداشتی مراجعه کنند تا ابتدا با داستگاه (چارت) نوری و در صورت نیاز با دستگاههای تخصصیتر بررسی شوند.
مسئول واحد بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر، در تمامی مراکز بهداشت، پایگاهها و خانههای بهداشت شهرستان، دستگاه نوری برای غربالگری در دسترس است و این خدمت از شنبه تا چهارشنبه، در ساعتهای اداری از ۷ صبح تا ۱۳ ارائه میشود.
وی افزود: دستگاههای تخصصی غربالگری نیز در زمان استقرار گروههای سیار به مراکز و خانههای بهداشت منتقل میشود و خانوادهها دو تا سه روز پیش از حضور دستگاه، از طریق پیامک در جریان زمان مراجعه قرار میگیرند.