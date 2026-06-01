به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت در جلسه شورای اداری این شهرستان که صبح امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: از اول سال جاری تاکنون ۱۰ هزار ۴۲۴۰ دستگاه کامیون ترانزیتی و صادراتی از طریق مرز شهرستان پلدشت تردد کردند.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: این تعداد دستگاه کامیون ۲۵۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیون دلار را به مقصد‌های هدف در کشور‌های آسیایی و اروپایی صادر و ترانزیت کردند.

فرماندار شهرستان پلدشت در ادامه به شرایط جنگی کشور اشاره کرد و گفت: ملت بزرگ ایران عزیز با حضور وحدت بخش خود در خیابان‌ها در طول جنگ تحمیلی سوم و بیعت را رهبری و پشتیبانی نیرو‌های مسلح دشمنان را شکست داده و و آنها را نامید کردند

وی گفت: در این برهه کشور مردم عیز با همان عشق و اراده و وحدت مثال زدنی و برای عبور از بحران‌ها صرفه جویی در انرژی را مد نظر قرار دهند مطمعنا این شرایط را هم سپری خواهیم کرد

فرماندار پلدشت از روسای دستگاه‌های اجرائی شهرستان خواست تمام تلاششان را برای حل مشکلات مردم بکار بگیرند