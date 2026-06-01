رئیس اتحادیه املاک استان البرز از تمدید خودکار تمام قرارداد‌های اجاره تا دو ماه با شرایط گذشته خبر داد و گفت: در کنار نظارت بر عملکرد مشاوران املاک، فرهنگ‌سازی برای رعایت سقف قانونی افزایش اجاره‌بها و تدوین بسته‌های حمایتی برای مالکان و مستأجران در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مریم قمی، رئیس اتحادیه املاک استان البرز با حضور در برنامه تحلیلی «رهیافت» رادیو البرز، با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره در شرایط تورمی کشور اظهار کرد: افزایش عمومی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، به‌طور طبیعی بر هزینه‌های ساخت‌وساز و قیمت تمام‌شده مسکن اثرگذار است. در بازار مسکن نیز یک قاعده و فرمول عرفی وجود دارد که بر مبنای آن، حدود یک‌پنجم قیمت تمام‌شده یک واحد مسکونی می‌تواند در قالب مبلغ رهن همان ملک برآورد شود.

وی با بیان اینکه نباید همه کاهش حجم قرارداد‌ها در بازار را صرفاً به افزایش قیمت مسکن نسبت داد، افزود: کاهش تعداد قرارداد‌ها دلایل متعددی دارد و در این میان، رعایت ضوابط و مدیریت بازار اجاره نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

قمی با اشاره به عملکرد استان البرز در کنترل اجاره‌بها تصریح کرد: استان البرز طی نزدیک به پنج سال گذشته توانسته است در حوزه کنترل اجاره‌بها جایگاه مناسبی در کشور کسب کند و حتی در مقاطعی، از جمله در دوره دولت شهید آیت‌الله رئیسی، رتبه دوم کشور در این زمینه را به دست آورده است.

رئیس اتحادیه املاک استان البرز با تأکید بر ضرورت تبعیت از مصوبات و ضوابط قانونی، گفت: در موضوع اجاره‌بها، اعداد و سقف‌هایی برای افزایش اجاره تعیین شده که لازم است به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. تحقق این هدف صرفاً با دستورالعمل ممکن نیست و فرهنگ‌سازی و همراهی اجتماعی، به‌ویژه از سوی مالکان، مستأجران و مشاوران املاک، باید تقویت شود.

قمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: اتحادیه املاک البرز در راستای افزایش همدلی و همراهی در بازار اجاره، پویش «همدلی» را راه‌اندازی کرده و برای اجرای بهتر آن، متن تفاهم‌نامه‌ای نیز تدوین و تنظیم شده است تا به‌عنوان چارچوب همکاری، مورد استفاده قرار گیرد.

وی در برنامه رادیویی رهیافت افزود: در این چارچوب، استاندار البرز نیز خواستار آن شده است که بسته‌های حمایتی برای مالکان پیش‌بینی شود تا نگاه صرفاً سرمایه‌ای و سوداگرانه به مسکن کاهش یافته و مسکن بیش از گذشته به‌عنوان یک کالای ضروری و اجتماعی دیده شود.در شرایط حساس، همدلی میان اقشار مختلف ضروری است و بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنا نیست.

رئیس اتحادیه املاک البرز با اشاره به ظرفیت صنفی استان گفت: در حال حاضر حدود ۴ هزار مشاور املاک در استان البرز فعالیت دارند و بر اساس وظایف صنفی، نظارت بر عملکرد مشاوران املاک در حوزه مقابله با تخلفات، جلوگیری از قیمت‌سازی و برخورد با رفتار‌های غیرحرفه‌ای، از مسئولیت‌های ذاتی اتحادیه محسوب می‌شود.

وی در برنامه زنده رادیو رهیافت ادامه داد: در این حوزه، اتحادیه از ظرفیت مشاوران حقوقی و کارشناسان تخصصی بهره می‌گیرد و موضوعات و پرونده‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود تا حقوق مردم و سلامت معاملات حفظ شود.

قمی همچنین از اجرای مصوبه تمدید قرارداد‌های اجاره خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه ابلاغ‌شده، تمامی قرارداد‌های اجاره به‌صورت خودکار تا دو ماه تمدید شده‌اند و مستأجران می‌توانند طی این مدت، با شرایط پیشین در واحد‌های استیجاری خود سکونت داشته باشند.

در ادامه این برنامه رادیویی قمی با اشاره به الزامات قانونی در حوزه اجاره‌بها گفت: هنگامی که مالک مطلع است بیش از سقف تعیین‌شده (از جمله ۲۰ درصد) مجاز به افزایش اجاره نیست، باید نسبت به اجرای قانون و تعهد به آن پایبند باشد.

وی با هشدار نسبت به تنظیم قرارداد‌ها در مراکز غیرمرتبط افزود: بستن قرارداد در کافی‌نت‌ها می‌تواند برای طرفین تبعات حقوقی و اجرایی ایجاد کند و توصیه می‌شود قرارداد‌ها از مسیر رسمی و توسط مشاوران املاک تنظیم و ثبت شود.

قمی در این برنامه زنده رادیویی تأکید کرد: مردم ولی‌نعمت هستند و رعایت حقوق آنان باید در اولویت ارائه خدمات قرار گیرد.