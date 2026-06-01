شانزدهمین نشست کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری با حضور دبیر ستاد و اعضای کمیسیون، با محوریت ضرورت‌های تحول در آموزش عالی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حاضران در شانزدهمین نشست کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری با بررسی الزامات و ضرورت‌های تحول در آموزش عالی کشور، بر تدوین یک سند سیاستی جامع برای بازآفرینی مأموریت‌ها و ساختار‌های دانشگاهی متناسب با نیاز‌های روز جامعه تأکید کردند.

شانزدهمین جلسه کمیسیون مشورتی ستاد علم و فناوری با حضور دکتر طاهری‌نیا، دبیر ستاد علم و فناوری، و اعضای کمیسیون برگزار شد.

این نشست در ادامه مباحث جلسه پیشین، به بررسی موضوع «دانشگاه و پساجنگ؛ ضرورت‌ها و ماهیت تحولات مورد نیاز در نظام آموزش عالی کشور» اختصاص داشت.

در این نشست، دکتر طاهری‌نیا با تأکید بر ضرورت توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی به الزامات جدید حوزه آموزش عالی، اظهار کرد: نظام آموزش عالی کشور در شرایط کنونی نیازمند پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز‌های اولویت‌دار و تمرکز بر مسائل اساسی پیش‌روی جامعه است.

وی با اشاره به ضرورت تدوین یک بسته سیاستی جامع در حوزه آموزش عالی، افزود: این بسته باید فراتر از حوزه آموزش، ابعاد نوآوری، پژوهش، فناوری‌های پیشرفته و تحولات فناورانه را نیز در بر گیرد و بر پایه آسیب‌شناسی تجارب گذشته و بهره‌گیری از فرصت‌های نوظهور طراحی شود.

در ادامه نشست، دکتر تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، با ارائه تجربیات میدانی و تحلیل نقاط قوت و ضعف نظام آموزش عالی در مواجهه با تحولات و نیاز‌های اخیر جامعه، پیشنهاد‌های عملیاتی خود را برای ارتقای کارآمدی ساختار دانشگاه‌ها و افزایش نقش‌آفرینی آنها در حل مسائل کشور مطرح کرد.

در پایان این نشست مقرر شد با بهره‌گیری از پیشنهاد‌های ارائه‌شده و نتایج اقدامات کارگروه تخصصی کمیسیون، «سند سیاستی تحول نظام آموزش عالی» با لحاظ الزامات «نقشه جامع علمی کشور» تدوین و برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود. بر اساس این مصوبه، سند مذکور باید زمینه اصلاحات ساختاری در آموزش عالی و هم‌راستاکردن مأموریت‌های دانشگاه‌ها با نیاز‌های واقعی کشور را فراهم کند.