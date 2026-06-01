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مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور گفت: مشروط به فراهم شدن زیرساختها و توافقات لازم، وزارت کشور از راهاندازی مرز چیلات برای تردد زائران اربعین حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «حسن عباسی» مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور در نشست بررسی زیرساختهای مرز چیلات از رویکرد مثبت این وزارتخانه نسبت به گشایش مرز چیلات در شهرستان دهلران برای تردد زائران اربعین ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار داشت: فراهمسازی زیرساختها و هماهنگیهای لازم با طرف عراقی از مهمترین پیشنیازهای بهرهبرداری از این گذرگاه مرزی است.
وی با اشاره به وجود برخی کمبودها و مشکلات در این منطقه افزود: کارگروه مرزهای رسمی کشور که مسئولیت ساماندهی و نظارت بر ۱۲۰ گذرگاه رسمی را برعهده دارد، به زودی از این منطقه بازدید میدانی خواهد کرد.
مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با تشریح روند قانونی راهاندازی مرزهای رسمی عنوان کرد: ایجاد و بهرهبرداری از یک مرز رسمی مستلزم طی مراحل مختلفی از جمله تدوین طرح جامع، تأمین زیرساختهای اساسی همچون راههای دسترسی، آب، برق و گاز، ساخت پایانههای مرزی و استقرار دستگاههای اصلی از جمله گمرک، پلیس مهاجرت، مرزبانی و پلیس امنیت اقتصادی است.
عباسی ادامه داد: افزون بر این، دستگاههای همکار از جمله سازمان استاندارد، بانکها و صرافیها نیز باید بر پایه طرح جامع مصوب و جانمایی تعیین شده در شورای ساماندهی مرزها مستقر شوند تا خدمات مورد نیاز به شکل کامل ارائه شود.
وی با اشاره به ضرورت تأمین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز، اضافه کرد: از آن جا که فراهم کردن همزمان همه زیرساختها و امکانات زمانبر است، پیشنهاد میشود برای تسهیل تردد زائران در اربعین، پایانهای موقت در مرز چیلات راهاندازی تا همزمان با تکمیل تدریجی تأسیسات و ابنیه اصلی توسط وزارت راه و شهرسازی، خدمات اولیه به زائران ارائه شود.
مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور در عین حال بر ضرورت هماهنگی کامل با طرف عراقی تأکید کرد و گفت: ایجاد زیرساختهای لازم در سوی مقابل مرز و همکاری مشترک دو کشور، از الزامهای اصلی بهرهبرداری موفق از این گذرگاه است.