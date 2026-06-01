در راستای ترویج فرهنگ ایمنی و بزرگداشت یاد حامیان امنیت، در غرفه شهدای نیروی انتظامی در میدان امام حسین (ع) ساری، کلاه ایمنی به موتورسیکلت‌سواران اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای ترویج فرهنگ ایمنی و بزرگداشت یاد حامیان امنیت، در غرفه شهدای نیروی انتظامی در میدان امام حسین (ع)، کلاه ایمنی به موتورسیکلت‌سواران اهدا شد. در این مراسم، رئیس پلیس راهور استان مازندران، با ارائه آماری تکان‌دهنده، گفت: ۳۲ درصد از تلفات جاده‌ای استان مربوط به حوادث موتورسیکلت است.

سرهنگ بیگلری، ضمن تأکید بر لزوم رعایت مقررات، از موتورسیکلت‌سواران خواست تا با استفاده از کلاه ایمنی، علاوه بر حفظ سلامت خود، به نظم و انضباط اجتماعی کمک کنند.