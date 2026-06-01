به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ وحید خرمی با اشاره به ذخیره یک میلیارد مترمکعبی سد سفیدرود، گفت: به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع آبی موجود، فرآیند رهاسازی آب از دهم اردیبهشت‌ماه آغاز و آبگذاری نوبتی نیز از اول خردادماه به‌صورت «هشت روز وصل، چهار روز قطع» تا پایان فصل زراعی ادامه دارد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه کانال چپ سنگر برای شالیزار‌های مناطق مرکزی استان، شامل شهرستان‌های رشت و خمام و کانال راست سد سنگر برای شالیزار‌های شرق گیلان شامل شهرستان‌های سیاهکل، لاهیجان، آستانه اشرفیه، کیاشهر و لنگرود آبگیری خواهد شد، افزود: آب تونل آببر فومن که از سد تاریک دریافت می‌شود به‌طور مستمر و پیوسته جریان دارد و برنامه نوبت‌بندی داخلی آن از سوی مدیریت مربوطه اعمال می‌شود.

وحید خرمی ضمن درخواست از کشاورزان برای هماهنگی با ادارات آبیاری و آب‌سواران محلی برای استفاده از نوبت‌بندی آب شالیزارها، افزود: استان گیلان ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار دارد و آبیاری این زمین‌ها از طریق بیش از سه هزار کیلومتر انهار اصلی و کانال‌های آبرسان انجام می‌شود.

وی از لایروبی ۷۰۰ کیلومتر انهار شبکه سد سفیدرود در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: لایروبی انهار درجه یک و دو بر عهده آب منطقه‌ای است و انهار درجه سه و چهار توسط سازمان جهاد کشاورزی و خود کشاورزان لایروبی می‌شود.