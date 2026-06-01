مدیرکل امور عشایر اردبیل گفت: کوچ بهاره عشایر به مناطق ییلاقی آغاز شده و تا ۱۵ خردادماه ادامه دارد که طی مسیر، خدمات رفاهی ویژه‌ای نیز به کوچ‌نشینان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی پیرجاهد اظهار داشت: زنگ کوچ بهاره عشایر استان اردبیل به ییلاقات نواخته شد و ایل‌نشینان راهی ییلاقات شدند.

وی افزود: در مسیر کوچ خدمات رفاهی ویژه‌ای نیز به کوچ‌نشینان ارایه می‌شود که از جمله این خدمات حمایتی و بین‌راهی توزیع نان گرم، کپسول گاز و اقلام ضروری بهداشتی خواهد بود.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌ها، حرکت کاروان عشایر غیور استان به سمت ییلاقات سرسبز از دهم تا پانزدهم خردادماه صورت می‌گیرد تا مشکلی در مسیر رخ ندهد.

وی اضافه کرد: تقویم کوچ عشایر پس از تشکیل کمیته‌های تخصصی و ارزیابی‌های میدانی، تعیین شده است.

پیرجاهد گفت: عشایر استان اردبیل با ۲۰ هزار خانوار و با بیش از ۶۶ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت نیمی از سال را در قشلاقات شمال استان و نیمی دیگر را در ییلاقات سبلان و ارتفاعات کوه‌های باغرو و بزغوش سپری می‌کنند و شغل اصلی آنها دامپروری بوده و به نگهداری ۱.۵ میلیون واحد دامی مشغول هستند.