به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح اله عشیری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با عرضه کالای قاچاق، بازدید از واحد‌های صنفی شادگان در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با هماهنگی قضائی، در بازدید از ۵ واحد صنفی، تعداد ۱۵ هزار و ۳۴۰ نخ سیگار خارجی قاچاق کشف کردند.

سرهنگ عشیری با بیان اینکه در این خصوص ۵ متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: ارزش ریالی دخانیات قاچاق کشف شده بالغ بر یک و نیم میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شادگان ضمن تاکید بر ادامه دار بودن این طرح ها، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.