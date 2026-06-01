سردار سفیدچیان در دیدار با علمای اهل سنت استان هرمزگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید پاکپور او را فرماندهی مردمدار و خستگی‌ناپذیر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه، در دیدار با علمای اهل سنت استان هرمزگان با اشاره به نقش‌آفرینی‌های سپهبد شهید محمد پاکپور در عرصه دفاع و امنیت کشور، وی را از معماران امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: نام این فرمانده شهید با اقتدار دفاعی و حراست هوشمندانه از خلیج فارس و تنگه هرمز گره خورده است.

وی با قدردانی از نقش علمای اهل سنت استان هرمزگان در تقویت وحدت اسلامی و آرامش اجتماعی، تأکید کرد: همراهی و بصیرت این بزرگان همواره پشتوانه‌ای مهم برای امنیت پایدار و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان در سواحل و جزایر خلیج فارس بوده است.

سردار سفیدچیان افزود: سپهبد شهید محمد پاکپور علاوه بر ایفای نقش مؤثر در تأمین امنیت مناطق مرزی جنوب‌شرق، غرب و شمال‌غرب کشور، در دوران مسئولیت خود توجه ویژه‌ای به استان‌های جنوبی، به‌ویژه هرمزگان و جزایر خلیج فارس داشت.

فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه ادامه داد: حضورهای میدانی مکرر این فرمانده شهید در هرمزگان و بهره‌گیری از تجربیات نزدیک به سه دهه فعالیت در سطوح مختلف عملیاتی سپاه، از جمله فرماندهی نیروی زمینی و اجرای ده‌ها رزمایش آبی-خاکی در سواحل و جزایر خلیج فارس، موجب شد نگاه راهبردی وی به مقوله دفاع از خلیج فارس و به‌ویژه تنگه هرمز بیش از پیش تقویت شود.

وی با بیان اینکه شهید پاکپور فرماندهی خستگی‌ناپذیر، پرتلاش، دلسوز، جدی و مردمدار بود، تصریح کرد: او در برابر دشمن نیز هیچ‌گونه انعطافی نداشت.

سردار سفیدچیان در پایان خاطرنشان کرد: نام و یاد این شهید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم یادآور این حقیقت است که امنیت امروز جامعه حاصل تلاش و ازخودگذشتگی کسانی است که بی‌هیاهو در مرزها و نقاط حساس کشور ایستاده‌اند و از این سرزمین پاسداری می‌کنند.