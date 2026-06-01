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مالزی طرح رژیم صهیونیستی برای تصرف نوار غزه را به شدت محکوم و آن را اقدامی غیرقانونی و نقض جدی حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامههای مرتبط این سازمان دانست .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، در این بیانیه تأکید شده است که هرگونه اقدام برای تغییر اوضاع سرزمینی غزه یا تحمیل واقعیتهای جدید میدانی، نه تنها موجب تشدید بحران انسانی در این منطقه خواهد شد، بلکه روند دستیابی به صلح عادلانه و پایدار را نیز با چالشهای بیشتری مواجه میکند.
وزارت امور خارجه مالزی با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک این طرح، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی خواست با موضعی قاطع و روشن، هرگونه تلاش برای تغییر جغرافیای سیاسی و سرزمینی غزه را مردود اعلام کنند و برای جلوگیری از اجرای چنین اقداماتی وارد عمل شوند.
کوالالامپور همچنین بار دیگر بر حمایت ثابت و همیشگی خود از حقوق مشروع ملت فلسطین تأکید کرد و خواستار پایان اشغالگری و احترام به حقوق بینالملل شد. در ادامه این بیانیه آمده است که تنها راه دستیابی به صلح و ثبات در منطقه، اجرای راهحل دو دولتی و تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین بر اساس مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷، با قدس شرقی به عنوان پایتخت آن است.
دولت مالزی همچنین بر ادامه همبستگی خود با مردم فلسطین تأکید کرده و اعلام کرد در مجامع منطقهای و بینالمللی به حمایت از آرمان فلسطین و تلاشها برای احقاق حقوق ملت فلسطین ادامه خواهد داد.