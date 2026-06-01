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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: اعتبارات ناشی از مسئولیتهای اجتماعی، فرصتی مغتنم برای ارتقاء کیفیت فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس در شهرستانهای محروم و کمتر توسعه یافته استان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ممبینی در نشست با شهیدی پور، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) که با هدف پیگیری و تسریع روند تخصیص اعتبارات حاصل از اجرای مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای پتروشیمی در ۴ شهرستان راهبردی استان، شامل ماهشهر، بندرامام خمینی، اهواز و ایذه برگزار شد، گفت: اجرای دقیق و به موقع برنامههای مسئولیتهای اجتماعی و توجه ویژه به وضعیت زیرساختهای آموزشی و مناطق کمبرخوردار از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی در ادامه افزود: شرکتهای بزرگ صنعتی، به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، نقش کلیدی در توسعه متوازن مناطق پیرامون خود دارند و اعتبارات ناشی از مسئولیتهای اجتماعی، فرصتی مغتنم برای ارتقاء کیفیت فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس در شهرستانهای محروم و کمتر توسعه یافته استان است
ممبینی به بررسی آخرین وضعیت طرحهای عمرانی و آموزشی در دست اجرای شهرستانهای ماهشهر، بندر امام خمینی، اهواز و ایذه که از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی پتروشیمیها تامین مالی شدهاند، اشاره کرد و خواستار شفافسازی فرآیند تخصیص اعتبارات از سوی شرکت تاپیکو و تعیین زمانبندی مشخص برای واریز وجوه به حساب مدارس و ادارات آموزش و پرورش مناطق مذکور شد تا خللی در روند اجرای طرحها ایجاد نشود.
شهیدی پور، مدیرعامل شرکت تاپیکو نیز ضمن قدردانی از تلاشهای اداره کل نوسازی مدارس خوزستان، بر تعهد این شرکت به اجرای مسئولیتهای اجتماعی خود و حمایت از توسعه آموزشی در استان تاکید کرد.
وی قول مساعد داد تا با همکاری نزدیک با این اداره کل و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، موانع اداری و اجرایی موجود بر سر راه تخصیص و جذب اعتبارات شناسایی و مرتفع گردد.
شهیدی پور همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد اعتبارات و حصول اطمینان از صرف شدن آنها در طرحهای اولویتدار آموزشی تاکید کرد.
در ادامه این دیدار، طرفین بر لزوم برنامهریزی مدون و بلندمدت برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی در راستای رفع چالشهای زیرساختی آموزش و پرورش خوزستان توافق کردند. مقرر شد کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان اداره کل نوسازی مدارس و شرکت تاپیکو تشکیل شود تا ضمن پایش مستمر پروژهها، نسبت به شناسایی نیازهای جدید آموزشی در چهار شهرستان مورد اشاره و اولویتبندی پروژههای آتی اقدام نماید.
این نشست، گامی مهم در جهت همافزایی و تقویت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی برای پیشبرد اهداف توسعهای استان خوزستان، به ویژه در حوزه آموزش و پرورش، تلقی میشود و انتظار میرود با پیگیریهای مستمر و اجرای مصوبات این جلسه، شاهد شتاب گرفتن روند اجرایی طرحهای عمرانی و آموزشی در ماهشهر، بندرامام خمینی، اهواز و ایذه باشیم و گامی موثر در جهت تحقق عدالت آموزشی و فراهم آوردن محیطی امن و استاندارد برای تحصیل دانشآموزان این مناطق برداشته شود.