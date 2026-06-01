به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دبیرکل فدراسیون روئینگ با اشاره به برگزاری اردوی‌های پیاپی تیم‌های ملی روئینگ بانوان کشور در سد شهرچای ارومیه گفت: در این اردو، ۱۳ قایقران از سراسر کشور حضور دارند و برنامه تمرینی پیش بینی شده را پیگیری می کنند.

محمدرضا فروحی افزود: این اردو با حضور قایقرانانی از پنج استان کشور در حال برگزاری است.

وی اظهار کرد: این اردو‌ها با هدف آمادگی تیم ملی برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن برگزار می‌شوند.

دور‌های پیشین اردوی تیم ملی روئینگ از سال گذشته در سد شهرچای ارومیه برگزار شده بود.