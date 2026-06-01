فرماندار شهرستان صحنه از برنامه‌ریزی برای توسعه کشت زعفران به عنوان یکی از محصولات راهبردی و کم‌آب‌بر در این شهرستان خبر داد و گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، زمینه حضور و فعالیت زعفران‌کاران استان برای گسترش این محصول اقتصادی در صحنه مهیا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،عبادالله کنجوریان با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی شهرستان اظهار کرد: صحنه با برخورداری از ۴۰ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی کشاورزی آبی و دیم و تولید سالانه ۳۹۴ هزار و ۲۰۸ تن انواع محصولات کشاورزی، یکی از قطب‌های مهم تولید در استان کرمانشاه به شمار می‌رود.

وی افزود: همچنین ۹ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به باغات اختصاص دارد که سالانه بیش از ۸۰ هزار و ۳۵۰ تن محصول باغی در این شهرستان تولید می‌شود و این ظرفیت، بستر مناسبی برای توسعه الگو‌های نوین کشاورزی و محصولات دارای ارزش افزوده بالا فراهم کرده است.

فرماندار صحنه با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و مدیریت بهینه منابع آب گفت: در شرایط کنونی، توسعه محصولات کم‌آب‌بر و اقتصادی از اولویت‌های بخش کشاورزی است و زعفران به دلیل نیاز آبی محدود، بازار مناسب و ارزش افزوده قابل توجه، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان ایفا کند.

کنجوریان با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۷.۵ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت زعفران قرار دارد، اظهار کرد: سالانه حدود ۲۶۰ کیلوگرم زعفران در صحنه تولید می‌شود و برنامه‌ریزی شده است با بهره‌گیری از تجربیات زعفران‌کاران موفق استان، این سطح در سال‌های آینده افزایش یابد.

وی ادامه داد: حضور سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران توانمند در حوزه زعفران می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، زمینه افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی، رونق اقتصاد روستایی و توسعه فعالیت‌های فرآوری و بسته‌بندی این محصول را فراهم کند.

فرماندار صحنه با اشاره به حمایت دستگاه‌های اجرایی از توسعه کشت زعفران تصریح کرد: با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط، حمایت‌های فنی، آموزشی و ترویجی برای متقاضیان این بخش در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود موانع پیش روی توسعه این محصول به حداقل برسد.

کنجوریان خاطرنشان کرد: شهرستان صحنه از ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی مناسبی برای توسعه زعفران برخوردار است و افزایش سطح زیر کشت این محصول می‌تواند به مدیریت مصرف آب، ارتقای بهره‌وری، تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی و افزایش درآمد خانوار‌های روستایی کمک کند.

وی افزود: توسعه کشت زعفران علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، می‌تواند جایگاه صحنه را در تولید محصولات با ارزش اقتصادی بالا در استان کرمانشاه تقویت کرده و زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شود.

فرماندار صحنه از کشاورزان و بهره‌برداران علاقه‌مند دعوت کرد با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و حمایتی موجود، به سمت کشت محصولات درآمدزا و کم‌آب‌بر حرکت کنند و در مسیر توسعه پایدار کشاورزی شهرستان مشارکت فعال داشته باشند.