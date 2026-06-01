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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار اعضای بنیاد سادات استان: امروز پس از گذشت قرنها از نزول قرآن، سوره کوثر محقق شده و جمعیت سادات در جهان به دهها میلیون نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار اعضای بنیاد سادات استان با تبریک سالروز میلاد امام هادی (ع)، گسترش نسل سادات در جهان را از مصادیق روشن اعجاز سوره مبارکه کوثر دانست.
آیت الله عبادی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ» افزود: یکی از ابعاد اعجاز قرآن، اخبار غیبی آن است و سوره کوثر نمونهای ارزشمند از این اخبار به شمار میرود.
وی گفت: امروز پس از گذشت قرنها، شاهد تحقق این وعده الهی هستیم؛ به گونهای که جمعیت سادات در جهان به دهها میلیون نفر رسیده و در عرصههای مختلف دینی، علمی و اجتماعی نقشآفرین هستند.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به ظلمها و فشارهایی که در طول تاریخ بر فرزندان اهلبیت (ع) وارد شده است، افزود: با وجود جنایتهای بنیامیه و بنیعباس علیه سادات و تلاش برای از بین بردن نسل آنان، اراده الهی بر تداوم و گسترش این شجره طیبه قرار گرفت و امروز این حقیقت بیش از پیش نمایان شده است.
آیت الله عبادی گفت: سادات در طول تاریخ همواره در صف مقدم مبارزه با ظلم و استبداد قرار داشتهاند و نقش مهمی در هدایت جوامع اسلامی ایفا کردهاند.
وی با تأکید بر تکریم و احترام به سادات، به روایاتی از پیامبر اکرم (ص) و سیره بزرگان دین اشاره کرد و گفت: توجه به فرزندان حضرت زهرا (س) همواره مورد سفارش پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) بوده و بسیاری از عالمان و عارفان بزرگ نیز در این زمینه اهتمام ویژهای داشتهاند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اقدام بنیاد سادات در شناسایی، ساماندهی و تکریم سادات را اقدامی ارزشمند در راستای احیای معارف اسلامی و تحقق آموزههای قرآن کریم دانست و ابراز امیدواری کرد این مجموعه بتواند در مسیر اهداف فرهنگی و اجتماعی خود موفق باشد.
دبیر ستاد سادات خراسان جنوبی، با تشریح اهداف و برنامههای بنیاد بینالمللی سادات گفت: بنیاد سادات نهادی فرهنگی و اجتماعی است که با مجوز رسمی فعالیت میکند و با هدف شناسایی، سازماندهی، شبکهسازی و خدمترسانی به سادات در ایران و جهان شکل گرفته است.
حجت الاسلام رضازاده افزود: این بنیاد با تشکیل شوراهای استانی و فعالیتهای هماهنگ در سطح ملی، به دنبال احیای جایگاه اجتماعی و معنوی سادات، تبیین نقش آنان در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی و تقویت ارتباط نسل جوان سادات با فرهنگ و سیره اهل بیت (ع) است.
وی مستندسازی شجرهنامه سادات، برگزاری همایشهای فرهنگی، ثبت و تکمیل بانک اطلاعاتی سادات و تکریم سادات برگزیده را از مهمترین مأموریتهای بنیاد عنوان کرد.
دبیر ستاد سادات خراسان جنوبی، با اشاره به فعالیتهای بینالمللی این نهاد گفت: بنیاد سادات در بیش از ۵۰ کشور جهان دارای نمایندگی است و با رویکرد دیپلماسی فرهنگی، در راستای ایجاد ارتباط و همافزایی میان سادات جهان اسلام فعالیت میکند.
حجت الاسلام رضازاده با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود جمعیت سادات در جهان بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر برآورد میشود، افزود: در ایران نیز بیش از ۸ میلیون نفر و در خراسان جنوبی حدود ۶۰ هزار نفر از سادات زندگی میکنند.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامههای همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در استان نیز با همکاری ائمه جمعه، بنیاد سادات در ۱۰ شهرستان تشکیل شده که این اقدام در سطح کشور کمنظیر است.
دبیر ستاد سادات خراسان جنوبی، از برگزاری برنامههای متنوع دهه ولایت خبر داد و گفت: یادواره شهدای سادات در شهرستانها، اجلاسیه شهدای سادات در مرکز استان و همچنین همایش بزرگ سادات در روز عید غدیر از مهمترین برنامههای پیشبینی شده است.
حجتالاسلام رضازاده افزود: اجلاسیه بزرگ سادات خراسان جنوبی روز عید غدیر در روستای ساداتپرور و شهیدپرور سیوجان برگزار خواهد شد و هزاران نفر از سادات و علاقهمندان اهل بیت (ع) در این مراسم حضور خواهند داشت.
وی فرهنگسازی و ترویج معارف اسلامی، ارتقای جایگاه اجتماعی سادات، توسعه ارتباطات بینالمللی، حمایت مادی و معنوی از سادات، شناسایی نخبگان، مطالعات شجرهشناسی و توانمندسازی سادات را از مهمترین راهبردهای بنیاد بینالمللی سادات برشمرد.