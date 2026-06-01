مردم ورزش دوست قائم شهر از امیررضا مهری تالار پشتی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان آسیا و شهروز سیفی مربی تیم ملی نوجوانان کشتی به گرمی استقبال کردند.

استقبال از مربی و قهرمان طلایی کشتی آسیا در قائم شهر

استقبال از مربی و قهرمان طلایی کشتی آسیا در قائم شهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم ورزش دوست قائم شهر از امیررضا مهری تالار پشتی قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان آسیا و شهروز سیفی مربی تیم ملی نوجوانان کشتی به گرمی استقبال کردند

امیررضا مهری تالار پشتی، کشتی گیر وزن ۹۲ کیلوگرم در رقابت‌های آسیایی کشتی فرنگی آسیا در ویتنام با درخشش و برتری و غلبه بر حریفان خود بر سکوی نخست آسیا ایستاد و مدال خوش رنگ طلا را به گردن آویخت.

همچنین شهروز سیفی که به عنوان مربی هدایت تیم کشتی نوجوانان ایران را بر عهده داشت گفت: تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب شش مدال طلا و یک نقره و یک برنز با ۲۵۰ امتیازو با اقتدار بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد.