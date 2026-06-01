به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: براساس خروجی مدل‌ها و کماکان استقرار پر ارتفاع جنب حاره در تراز میانی جو استان در ۲۴ ساعت آینده هم وقوع دما‌های بالاتر از نرمال فصل قابل پیش بینی است، بنابراین مدیریت مصرف انرژی به ویژه آب و برق توصیه می‌شود.

زارعی افزود: از فردا از شدت گرمای هوا در استان کاسته می‌شود و کاهش دما روز چهارشنبه (۱۳ خرداد) محسوس‌تر خواهد بود، علاوه بر این تا اواخر هفته بر سرعت وزش باد افزوده می‌شود بخصوص از امروز ۱۱ خرداد تا چهارشنبه وزش باد‌های نسبتا شدید تا شدید در برخی ساعات سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا در استان خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: هشدار سطح زرد هم به قوت خود باقی است و به عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز و در صورت قرار گرفتن در فضای باز استفاده از ماسک احتیاط در تردد‌های درون شهری، خودداری از توقف پارک خودرو در کنار درختان فرسوده، ساختمان‌های نیمه کاره، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و گذاشتن قیم کنار درختان جوان و آسیب پذیر و احتیاط در فعالیت‌های عمرانی تیرو سربیشه توصیه می‌شود.

صبح امروز سربیشه با ۱۶ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته بندان با ۴۹ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۹ و ۳۹ درجه سلسیوس ثبت شد.