به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر دبستان شهید رئیسی آباده گفت: گلخانه آموزشی با هدف یادگیری دانش آموزان در یک محیط علمی، شکوفایی استعداد‌ها و استفاده بهینه از امکانات مدرسه در این دبستان راه اندازی شد.

فرهادی افزود: دانش آموزان با استفاده از آبیاری قطره‌ای با روش کاشت بذر و نشا توانسته‌اند خیار، گوجه فرنگی و سبزی خوردن را کشت و برداشت کنند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.