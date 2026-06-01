بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان جهانیان در جلسه ستاد ساماندهی سواحل با حضور دستگاههای اجرایی، با اشاره به ارائه گزارش از سوی دستگاههای مختلف درباره اقدامات انجامشده، بر ضرورت مرور دوباره مأموریتهای تعیینشده در شیوهنامه ساماندهی سواحل تأکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و آمادگی همه دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و گردشگران در فصل شنا، اظهار کرد: حفظ ایمنی شناگران و ارتقای سطح خدمات از اولویتهای اصلی ستاد ساماندهی سواحل استان است.
وی با بیان اینکه نقاط مجاز شنا در تمام نوار ساحلی باید بهصورت دقیق مشخص و برای استفاده ایمن و سالم مردم اعلام شود، افزود: تمرکز خدمات، اطلاعرسانی و استقرار امکانات باید در شناگاههای مجاز انجام گیرد تا ضمن ارتقای ایمنی، از پراکندگی اقدامات جلوگیری شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش نیروی انسانی در حوزه امداد و نجات، بیان کرد: آموزش برای تربیت ناجیان غریق باید با جدیت دنبال شود و با توجه به شرایط اقلیمی و ویژگیهای متفاوت سواحل استان نسبت به سواحل کشور، میتوان از ظرفیت نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی که از مهارت و توانمندی لازم برخوردارند و علاقمند به همکاری هستند نیز بهره گرفت.
وی با اشاره به اینکه، ظرفیت سواحل در بخشهایی همچنان مغفول مانده است، گفت: باید با برنامهریزی دقیق و بهرهبرداری صحیح، از این ظرفیت ارزشمند بهدرستی استفاده شود و همه دستگاهها برای تحقق این هدف نقشآفرینی کنند.
جهانیان با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در حوزه معیشت ناجیان غریق، یادآور شد: معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خبرهای خوبی درباره حقوق و دستمزد ناجیان غریق اعلام کرده و امیدواریم این موضوع بهزودی نهایی و عملیاتی شود.
وی با اشاره به نقش مهم فرمانداریها در مدیریت سواحل شهرستانها، اظهار کرد: فرمانداران شهرستانهای ساحلی استان باید نشستهای ستاد ساماندهی سواحل شهرستان را به صورت منظم و مستمر برگزار کرده و ضمن رصد وضعیت سواحل، نسبت به رفع مشکلات و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اقدام کنند.
در پایان این نشست، تفاهمنامه برگزاری دوره آموزشی همیار ناجی، با هدف ارتقای ایمنی سواحل و توانمندسازی نیروهای داوطلب، با مشارکت دفتر امور اجتماعی، ادارهکل آموزش و پرورش و ادارهکل ورزش و جوانان به امضا رسید.