لزوم برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت سواحل در بخش‌های مختلف

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه ظرفیت سواحل در بخش‌هایی همچنان مغفول مانده است، گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌برداری صحیح، از این ظرفیت ارزشمند به‌درستی استفاده شود و همه دستگاه‌ها برای تحقق این هدف نقش‌آفرینی کنند.