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شعرخوانی میثم داوودی در حضور رهبر شهید انقلاب، به مناسبت ولادت امام هادی علیهالسلام بازنشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شعرخوانی میثم داوودی در حضور رهبر شهید انقلاب، به مناسبت ولادت امام هادی علیهالسلام بازنشر شده است.
▫️شعر خواندی و استوارترین، کاخهای جهان خراب شدند
دست بردی به چشمۀ زمزم، آبهای جهان شراب شدند
▫️پلک باز تمام پنجرهها، روزها با تو خیره حرف زدند
شب ولی سرد بود پس ناچار، چشم بستند و گرم خواب شدند
▫️آسمان راه خویش را گم کرد، ماه در چشم شب تلاطم کرد
ابرهای سیاه با گریه، خیره در چشم آفتاب شدند
▫️تو خلیلی که زیر پاهایت، قفس شیرها گلستان شد
دست آخر هم از خجالت تو، شیرها قطره قطره آب شدند
▫️ای نگاهت شفای بیماران، ای امام صداقت و باران
تو دعا کردی و گنهکاران، با خدا پاک بیحساب شدند
▫️ساحران را به خاک افکندی، بارها مثل حضرت موسی
بعد هم دور گردن آنها، مارها یک به یک طناب شدند
▫️خواب مسموم معتمدها را، زلف آشفتهات پریشان کرد
آسمان رعد و برق زد یعنی، اشکهای تو مستجاب شدند