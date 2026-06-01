شعرخوانی میثم داوودی در حضور رهبر شهید انقلاب، به مناسبت ولادت امام هادی علیه‌السلام بازنشر شده است.

ای نگاهت شفای بیماران، ای امام صداقت و باران ...

ای نگاهت شفای بیماران، ای امام صداقت و باران ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شعرخوانی میثم داوودی در حضور رهبر شهید انقلاب، به مناسبت ولادت امام هادی علیه‌السلام بازنشر شده است.

▫️شعر خواندی و استوارترین، کاخ‌های جهان خراب شدند

دست بردی به چشمۀ زمزم، آب‌های جهان شراب شدند

▫️پلک باز تمام پنجره‌ها، روزها با تو خیره حرف زدند

شب ولی سرد بود پس ناچار، چشم بستند و گرم خواب شدند

▫️آسمان راه خویش را گم کرد، ماه در چشم شب تلاطم کرد

ابرهای سیاه با گریه، خیره در چشم آفتاب شدند

▫️تو خلیلی که زیر پاهایت، قفس شیرها گلستان شد

دست آخر هم از خجالت تو، شیرها قطره قطره آب شدند

▫️ای نگاهت شفای بیماران، ای امام صداقت و باران

تو دعا کردی و گنه‌کاران، با خدا پاک بی‌حساب شدند

▫️ساحران را به خاک افکندی، بارها مثل حضرت موسی

بعد هم دور گردن آن‌ها، مارها یک به یک طناب شدند

▫️خواب مسموم معتمدها را، زلف آشفته‌ات پریشان کرد

آسمان رعد و برق زد یعنی، اشک‌های تو مستجاب شدند