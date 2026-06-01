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مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه ۷۵ درصد سبد انرژی کشور را گاز طبیعی تشکیل میدهد و ۷۰ درصد این مصرف در شمال کشور متمرکز است، گفت: باید به تدریج سبد انرژی را توسعه داده و از انرژیهای نوین بهره ببریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه ۷۵ درصد سبد انرژی کشور را گاز طبیعی تشکیل میدهد و ۷۰ درصد این مصرف در شمال کشور متمرکز است، گفت: باید به تدریج سبد انرژی را توسعه داده و از انرژیهای نوین بهره ببریم.
وی با بیان اینکه امسال به دلیل صدمات وارده به صنعت گاز، با ناترازی بیشتری روبهرو هستیم و سال سختی را پیش رو داریم، افزود: ما در استانی هستیم که صد درصد شهرها و ۹۳ درصد خانوارها از نعمت گاز بهرهمند هستند. با توجه به اینکه قطع گاز خانگی خط قرمز ما محسوب میشود، ناچار به قطع گاز صنایع هستیم.
احمد دانایی با انتقاد از الگوی مصرف گاز در کشور، گفت: عدد مصرف گاز طبیعی در کشور بسیار بالاست و اگر به درستی مدیریت شود، قابلیت صادرات نیز خواهد داشت. اما مشکل اصلی، عدم مصرف صحیح آن است.
وی در ادامه به پتانسیل شرکتهای کارور اشاره کرد و اظهار کرد: این شرکتها با داشتن دانش و سرمایه لازم، میتوانند با بهکارگیری روشهای نوین، مصرف گاز را به طور قابل توجهی کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: در حال حاضر، یک واحد تولید آجر در استان ما به ازای هر تن تولید، ۳۰۰ متر مکعب گاز مصرف میکند، در حالی که واحد مشابهی در استانی دیگر همین میزان تولید را با مصرف تنها ۳۰ متر مکعب گاز انجام میدهد.
دانایی همچنین خاطرنشان کرد: صنایع خود نیز میتوانند به عنوان کارور عمل کرده و با اتخاذ رویکردهای کاهنده مصرف گاز به ازای تولید، به بهینهسازی کمک کنند. ”
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با حرکت به سمت این رویکردها، کشور بهتری برای زندگی خواهیم داشت.