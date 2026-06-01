فیلم های «لیست انتظار»، «بازگشت به آینده»، «صنوبر» و «قیام»، از شبکه نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «لیست انتظار»، به کارگردانی اصغر هاشمی، ساعت ۲۱، پخش می شود.

سمیرا حسینی و حسین عابدینی، از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «لیست انتظار»، درباره صمد و پروانه است که به تازگ‌ی ازدواج کرده‌اند. آنان در آغاز زندگی مشترکشان به مشهد می‌روند، استقرار در مسافرخانه‌ای نزدیک حرم و زیارت، فرصتی است که آنان بیشتر با روحیات یکدیگر آشنا شوند و...

فیلم «بازگشت به آینده»، به کارگردانی چوی دانگ هون، ساعت ۲۳، پخش می شود.

در این فیلم بازیگران چون کیم تایه ری، ریو جون-ییول، کیم وو-بین و کیم اوی سونگ، به ایفای نقش پرداخته اند.

فیلم داستان شهری است که مردم آن بر اثر ماده‌ای ناشناخته می‌میرند و حالا تائوئیست‌های باستانی می‌خواهند در زمان سفر کنند تا با به دست آوردن شمشیری افسانه‌ای مردم را نجات دهند. زیرنویس: فارسی اختصاصی و انگلیسی

فیلم «صنوبر» به کارگردانی مجتبی راعی، پنج شنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۳، پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره دوران نوجوانی و حدود ۱۳ سالگی حضرت امام (ره) است. در آن سال‌ها که به زمان بعد از انقلاب مشروطیت و قبل از کودتای رضاخان برمی‌گردد، شرایط سختی بر زندگی مردم حاکی می‌شود و ناامنی کشور را فرا می‌گیرد. از طرف دیگر، هجوم روس‌ها از شمال و انگلیس‌ها از جنوب شرایط ویژه‌ای را در کشور حاکم می‌کند که فیلم مجموعه وقایع این دوران را به تصویر کشیده است.

حسین محجوب، پریوش نظریه، محمود پاک نیت، زهرا سعیدی و امیر قهرمان‌زاده بازیگران این فیلم هستند.

فیلم «قیام» به کارگردانی محمدرضا ورزی، پنج شنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۱، پخش خواهد شد.

داستان این فیلم در خصوص جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی است و به وقایع مهم تاریخی همچون ۱۷ شهریور، کشتار کفن پوشان ورامین، کودتای ۲۸ مرداد، منزل حضرت امام خمینی (ره) در قم، کمیته ضد خرابکاری و ... پرداخته شده است.

حسین نورعلی، امیریل ارجمند، سعید نیکپور و شکرخداگودرزی در فیلم تلویزیونی «قیام» بازی کرده‌اند.