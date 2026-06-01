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در نشست کارگروه نظارت و صیانت از حقوق عامه اعلام شد طی دو ماه اخیر هزار و ۹۶۵ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی زنجان معرفی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ کارگروه نظارت، احیا و صیانت از حقوق عامه با محوریت رصد دقیق قیمتها و بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در بازار برگزار شد.
مهمترین موضوع این نشست، پیشگیری از احتکار، کمفروشی و گرانفروشی و اجرای برخورد قاطع، سریع و بازدارنده با متخلفان بود و همچنین در این جلسه اعلام شد در دو ماه گذشته هزارو ۹۶۵ فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.