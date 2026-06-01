به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: ماموران انتظامی پاسگاه احمدآباد این فرماندهی هنگام گشت‌زنی، پایش و کنترل خودرو‌های عبوری در جاده، به یک تریلی کمرشکن حامل یک دستگاه بیل مکانیکی مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص شد بیل مکانیکی فاقد هرگونه مجوز گمرکی و اسناد ورود قانونی است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این دستگاه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.