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تریلی کمرشکن حامل بیل مکانیکی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در فیروزآباد توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: ماموران انتظامی پاسگاه احمدآباد این فرماندهی هنگام گشتزنی، پایش و کنترل خودروهای عبوری در جاده، به یک تریلی کمرشکن حامل یک دستگاه بیل مکانیکی مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند.
سرهنگ ابوالحسن مزارعی افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص شد بیل مکانیکی فاقد هرگونه مجوز گمرکی و اسناد ورود قانونی است.
فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه کارشناسان ارزش این دستگاه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.