رئیس اداره صمت مراغه گفت: برای ایجاد نمایندگی اتاق بازرگانی در این شهرستان لازم است صاحبان صنایع، معاون، تجار و بازرگانان صاحب کارت بازرگانی شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علی قلیزاده با بیان اینکه هم اکنون حدود ۷۰ نفر از فعالان اقتصادی در مراغه صاحب کارت بازرگانی هستند افزود: برای راه اندازی اتاق بازرگانی این تعداد لازم است به ۱۵۰ مورد افزایش یابد.

وی افزود: مراغه به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی، صنعت و تجارت در آذربایجان شرقی نیازمند اتاق بازرگانی است.

به گفته رئیس اداره صمت مراغه، علاقمندان می‌توانند برای دریافت کارت بازرگانی از طرق اتاق بازرگانی تبریز و اداره صمت مراغه اقدام کنند.

قلیزاده خاطرنشان کرد: صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و فعالان بخش اقتصادی با دریافت کارت بازرگانی به آسانی می‌توانند محصولات تولیدی خود را در بازار‌های جهانی عرضه کنند.