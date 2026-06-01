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راز و جرگلان یکی از شهرستانهای خراسان شمالی است که ظرفیت بالایی در سرمایه گذاری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،صنعت گردشگری یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی مناطق است و دهههای اخیر توجه به جاذبههای گردشگری و افزایش اشتغال و کسب درآمد در این حوزه، افزایش یافته است.
اقامتگاه بومگردی سد چندیر راز و جرگلان هم یکی از این جاذبههای گردشگری است که توانسته در مدت کوتاه از زمان راه اندازی، حرفی برای گفتن داشته باشد.
سرمایه گذاری در پرورش کرم ابریشم، پرورش اسب اصیل ترکمن و صنعت فرشهای دست بافت باعث به چرخش افتادن چرخهای اقتصادی در این منطقه است.