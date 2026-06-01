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با حکم رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجتالاسلام سیدناصرالدین نوریزاده به عنوان رئیس ستاد برگزاری چهلودومین و چهلوسومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما و به نقل از سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام و المسلمین خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در حکمی، حجتالاسلام سیدناصرالدین نوریزاده را به عنوان رئیس ستاد برگزاری چهلودومین و چهلوسومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم معرفی کرد.
با توجه به اهمیت برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از رویدادهای بزرگ قرآنی جهان اسلام در سال ۱۴۰۵، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، طی حکمی حجتالاسلام سیدناصرالدین نوریزاده، رئیس مرکز امور قرآنی این سازمان را بهعنوان رئیس ستاد برگزاری چهلودومین و چهلوسومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم منصوب کرد.
در متن این حکم بر ضرورت زنده نگاه داشتن یاد و خاطره رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان تأکید شده و آمده است: با فعال کردن دبیرخانه و بهکارگیری همۀ توان و ظرفیتهای موجود، همچنین با معاضدت همهجانبه معاونان و مدیران سازمان و بهرهگیری مناسب از ظرفیت دیگر دستگاههای اجرایی کشور و با رعایت صرفهجویی در هزینهها و برنامهریزی دقیق، نسبت به برگزاری هرچه بهتر این دوره از مسابقات اقدام شود.
مسابقات بینالمللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران از مهمترین رویدادهای قرآنی کشور و جهان اسلام است و هر ساله با حضور قاریان و حافظان برجسته از کشورهای مختلف برگزار میشود.