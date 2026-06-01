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۵ عنوان کتاب از انتشارات سازمان بازرسی کل کشور در نمایشگاه مجازی کتاب امسال به عنوان پرفروشترین آثار اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،انتشارات سازمان بازرسی کل کشور آمار پرفروشترین کتابهای نمایشگاه مجازی کتاب هفتم را که در بازه زمانی ۲۶ اردیبهشت تا ۵ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، اعلام کرد که بر این اساس کتاب «فسادزدایی در پرتو توانمندسازی؛ نقش شهروندان در کاهش فساد» در صدر پرفروشترین کتاب فروخته شده در این رویداد فرهنگی بوده است.
این انتشارات امسال برای سومین سال متوالی در نمایشگاه مجازی کتاب حضور داشت و این رتبه بندی براساس بیشترین تعداد نسخه فروخته شده اعلام شده است.
پرفروشترین آثار فروخته شده توسط انتشارات سازمان بازرسی کل کشور در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب امسال به این شرح بودند: کتاب «فسادزدایی در پرتو توانمندسازی؛ نقش شهروندان در کاهش فساد» نوشته محمود شفیعی که به تشریح مباحثی مانند حقوق شهروندی و انواع و اقسام فساد، موانع و چالشهای توانمندسازی شهروندان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، دادگاههای شیشهای و راهکارهای موردی پرداخته است.
کتاب «دولت الکترونیک به مثابه ابزاری علیه فساد» توسط مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی گردآوری شده است. این اثر به یکی از مهمترین کارکردهای فناوری اطلاعات یعنی دولت الکترونیک میپردازد، آنهم از حیث کارکرد و نقش ابزاری که برای مقابله و کاهش فساد میتواند داشته باشد.
کتاب «نظارت بر مصرف تسهیلات: حلقه مفقوده در نظام بانکی ایران» تالیف ستار شیرعالی و روح الله سیاری است. در این کتاب تلاش شده تا نشان داده شود اعمال صحیح روشهای نظارتی، نقش موثری در مصرف بهینه منابع، کاهش مطالبات غیرجاری و تقویت استقلال و کارآمدی واحدهای نظارتی در مواجهه با انحراف منابع میتواند داشته باشد.
کتاب «منتخب قوانین و مقررات نظارت و بازرسی» تالیف محمدجواد حق شناس به گردآوری برخی از پرکاربردترین قوانین و مقررات مرتبط به امر نظارت و بازرسی پرداخته است.
کتاب «سنجش شفافیت در دستگاههای اجرایی: تاملی در مولفهها و گویههای سنجش شفافیت» که توسط مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد گردآوری شده است. این کتاب به سنجش شفافیت اداری در دستگاهها اشاره میکند و میکوشد تا الگویی را برای سازمان بازرسی طراحی کند که بر نظارت حسن جریان امور در دستگاههای اداری کمک کند.