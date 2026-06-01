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رئیس کل دادگستری استان سمنان از شناسایی و توقیف داراییهای ۱۸ تن دیگر از عناصر مرتبط با سرویسهای جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خارج از کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجتالاسلام محمدصادق اکبری گفت: با اجرای این احکام قضایی که در راستای ضربه به شبکههای معاند صورت گرفت ، مجموع افرادی که در اموال آنها به اتهام همکاری با دشمن توقیف شده است، در استان سمنان به ۴۰ نفر رسید.
وی با بیان اینکه رصد مستمر فعالیتها و تحرکات عوامل داخلی و خارجی وابسته به دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی با جدیت دنبال میشود. افزود: در این چارچوب، برای عناصر داخلی و خارجی شناسایی شده که بهموجب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، با اقدامات یا مساعدتهای خود در جهت تقویت، تحکیم یا مشروعیتبخشی به این رژیم علیه امنیت و منافع ملی کشور فعالیت داشتهاند، در استان سمنان پرونده قضایی تشکیل شده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با رصد دقیق امنیتی و اطلاعاتی، اموال و داراییهای ۱۸ نفر دیگر از عوامل وابسته به دشمن در شهرستانهای مختلف استان شناسایی شد و با صدور احکام قضایی لازم، دستور توقیف فوری تمامی داراییهای منقول، غیرمنقول و حسابهای بانکی متهمان انجام شده است.
به گفته وی ، دامنه شناسایی و توقیف اموال این افراد به سایر استانهای کشور نیز گسترش یافته است.
حجتالاسلام اکبری با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پروندهها در شعب ویژه و با رعایت کامل ضوابط قانونی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: فرآیند دادرسی با دقت و سرعت لازم پیگیری میشود و در برخورد با عناصر داخلی همسو با دشمنان، هیچگونه مسامحهای صورت نخواهد گرفت و قاطعانه رفتار خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد : حفظ و تأمین امنیت پایدار و صیانت از آرامش عمومی جامعه از اولویتهای اصلی دادگستری استان است و در این مسیر، با هرگونه اقدام مخل امنیت کشور، برخورد قانونی، قاطع و بدون وقفه انجام خواهد شد.
پانزدهم اردیبهشت خبر توقیف اموال ۲۲ نفر از عناصر همکار دشمن در استان سمنان اعلام شده بود.