اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی والیبال ساحلی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال کشور در رامسر به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی والیبال ساحلی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال کشور که از ۳۰ اردیبهشت به میزبانی رامسر آغاز شده بود، یکشنبه دهم خرداد به پایان رسید تا ملی پوشان ادامه تمرینات خود را در تهران پیگیری کنند.

عباس پورعسگری، علیرضا آقاجانی، امیرعلی قلعه نوی، حبیب اکبرزاده، مرتضی کردیان و پویا قصابیان بازیکنان تیم ملی بزرگسالان بودند که تمرینات خود را زیر نظر رحمان رئوفی به عنوان مربی و نیما نیک نام به عنوان آنالیزور پیگیری کردند.

تیم‌های ملی والیبال ساحلی بزرگسالان خود را برای حضور شایسته در تور آزاد آسیایی چین و تور جهانی فیوچرز هانگژو چین آماده می‌کند که از ۲۵ خرداد شروع می‌شود.

امین وکیلی، امیررضا جمشیدی، اسماعیل نیازمحمدی و وهاب اونق نیز بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم زیر ۱۸ سال ساحلی بودند که تمرینات خود را زیر نظر صابر هوشمند (مربی)، علی نصیری (آنالیزور) و اسماعیل لطیف زاده (سرپرست اردو) برگزار کردند.

تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال هم در مسابقات جهانی هلند شرکت می‌کند که ۱۷ تا ۲۱ تیر برگزار خواهد شد. این تیم با حمایت و دستور ویژه سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال قبل از مسابقات جهانی برای آماده سازی بهتر و کسب تجربه بیشتر در مسابقات تور جهانی فیوچرز بالکسیر ترکیه (۴ تا ۷ تیر) شرکت می‌کند.