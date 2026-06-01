به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست شرکت توزیع برق استان تهران در حاشیه اجرای طرح «مهتاب» در شهرستان ورامین، با اشاره به تأثیر این طرح در کاهش ناترازی برق استان گفت: طرح سراسری مهتاب از هفتم اسفند ماه آغاز شده است؛ که با آغاز این طرح تاکنون بیش از ۶ هزار کنتور معیوب جمع‌آوری، ۸۰ هزار کنتور جدید نصب شده است. همچنین ۱۷ هزار اشتراک در نوبت نصب کنتور داریم که به سرعت در حال انجام است.

محمود محمودی با بیان اینکه میانگین تلفات برق در کشور بین ۱۰ تا ۱۱ درصد است، افزود: استان تهران با بیش از ۱۳ درصد تلفات برق مواجه است. از این میزان، ۷ درصد تلفات فنی و قابل قبول است که میانگین جهانی حداکثر ۶ تا ۶.۵ درصد می‌رسد؛ بنابراین بالای ۷ درصد تلفات غیرفنی داریم که عمدتاً ناشی از انشعابات غیرمجاز، لوازم اندازه‌گیری معیوب و دستکاری‌های غیرمجاز در محل مصرف است.

وی با اشاره به ناترازی برق در استان تهران گفت: ناترازی برق در استان تهران هم اکنون بالای ۵۰۰ مگاوات است که در اوج تابستان به ۱۵۰۰ مگاوات خواهد رسید. ۸۰ درصد مشترکین تهرانی الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، اما ۲۰ درصد بقیه که الگو را رعایت نمی‌کنند، حدود ۴۰ درصد برق استان را مصرف می‌کنند.

سرپرست شرکت توزیع برق استان تهران از شهروندان خواست با تنظیم کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از کولر آبی به جای گازی و به کارگیری پنکه، در کاهش ناترازی برق همکاری کنند و هرگونه انشعاب غیرمجاز یا ماینر را از طریق سامانه ۱۲۱ اطلاع دهند.