مردم خیراندیش استان البرز در ایام جنگ رمضان ۸ هزار بسته معیشتی به نیازمندان اهدا کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان البرز در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، گفت: با راه اندازی پویش‌های کمک رسانی به آسیب دیدگان جنگ؛ همچنان در حال جمع آوری کمک‌های مردمی هستیم.

رضا البرزی از راه اندازی پویشی برای هم افزایی اشتغال در استان خبر داد و افزود: در قالب این پویش به مددجویانی که امکان پرداخت اقساط تسهیلات ندارند کمک می‌شود تا با سرمایه گذاری در طرح‌های برق رسانی به نام خودشان؛ بتوانند درآمد ماهیانه داشته باشند.

وی افزود: با راه اندازی پویشی با عنوان برکت بازگشت؛ در ایام دهه امامت و ولایت از حجاج بیت الله الحرام درخواست کرده‌ایم تا بخشی از هزینه ولیمه و برگزاری مراسم را از طریق شماره گیری کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۲۶ مربع؛ برای کمک به نیازمندان اختصاص دهند.