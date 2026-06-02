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رود آب کشاورزان مزرعه کویت رویی شهر افوس با قطع برق هدر میرودوامکان آبیاری مزارع با آن وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جمعی از کشاورزان مزرعه کویت رویی شهرافوس با گلایه از قطع برق گفتند:آبی که برای آبیاری مزرعه استفاده میشود رود آب است یعنی آبی است که ازرودخانه مستقیم وبدون پمپاژوارد استخر مزرعه میشود واز استخر با پمپ مزرعه را آبیاری میکندومتفاوت از چاههای کشاورز است امامتاسفانه با قطع برق نه تنها مزارع آبیاری نمیشود بلکه امکان ذخیره سازی آن نیست وآب هدر میرود که این موضوع باعث خسارت زیادی به کشاورزان شده است.
آنها افزودند: نوبت آبیاری هرکشاورز ۸ روزی یکبار است که اگر نشود از فرصت آبیاری استفاده کرد عملا تمام محصولات ازبین خواهد رفت به گونهای که درحال حاضر فقط نزدیک به ۴۰ هکتار کشت گندم در معرض نابودی است.
کشاورزان با بیان اینکه در این منطقه تنها ۴ ماه فرصت کشاورزی است از مسئولان خواستند مزارعی که آبیاری آنها رود آب است از لیست خاموشی خارج شوند.