مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون در استان، بیش از یک میلیون و ۳۴۷ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان‌نژادیان با اشاره به روند مطلوب و موفق خرید تضمینی گندم در استان، اظهار داشت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون در استان، یک میلیون و ۳۴۷ هزار تن محصول از کشاورزان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۲ مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر استان خوزستان فعال است، افزود: از این تعداد، ۶۷ مرکز متعلق به اداره کل تعاون روستایی به‌عنوان مباشر خرید و ۴۵ مرکز زیر پوشش اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان به‌عنوان متولی اصلی، مسئولیت تحویل‌گیری گندم از کشاورزان را بر عهده دارند.

جهان نژادیان تصریح کرد: از مجموع گندم دریافتی، بیش از ۸۴۷ هزار تن توسط مراکز تعاون روستایی و افزون بر ۴۹۶ هزار تن نیز توسط مراکز زیر پوشش اداره کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان خریداری و به سیلو‌ها منتقل شده است.