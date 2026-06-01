به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیر کل آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان با بیان اینکه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی شرط ثبت‌نام کلاس اولی‌ها است، گفت: «۱۳ خرداد ماه جاری، آخرین مهلت سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان است».

بنی اسد تأکید کرد: «والدین نوآموزان متولد اول مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ فقط تا ۱۵ خرداد برای نوبت‌گیری سنجش بدو ورود به دبستان سال تحصیلی جدید فرصت دارند و گواهی سنجش از مدارک قطعی ثبت‌نام پایه اول دبستان است».

اولیای دانش‌آموزان می‌توانند با مراجعه به سامانه سیرت به نشانی Sirat۲.medu.ir و انتخاب نقش والدین،برای دریافت نوبت در نزدیک‌ترین مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به‌هنگام رشدی ـ تربیتی محل سکونت اقدام و در زمان مقرر، با همراه داشتن مدارک مورد نیاز شامل شناسنامه والدین و نوآموز، کارت واکسن، یک قطعه عکس ۴×۳ نوآموز و پرینت برگه نوبت‌گیری مراجعه کنند.