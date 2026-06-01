برگزاری مانور مقابله با حریق مراتع در شهرستان چهارباغ
همزمان با افزایش پوشش گیاهی مراتع در پی بارندگیهای مناسب سال جاری و با هدف ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی برای مقابله با آتشسوزیهای احتمالی، مانور مقابله با حریق مراتع در شهرستان چهارباغ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
در این مانور که با مشارکت دستگاههای اجرایی، خدماترسان، امدادرسان و اداره منابع طبیعی برگزار شد، نحوه هماهنگی بین دستگاههای مسئول، سرعت عمل نیروهای عملیاتی و چگونگی اطفای حریق در شرایط فرضی مورد ارزیابی قرار گرفت.
رئیس منابع طبیعی شهرستان چهارباغ با اشاره به افزایش رشد علفها و پوشش گیاهی در مراتع استان، نسبت به خطر آتشسوزی در فصل گرما هشدار داد و بر ضرورت آمادگی، پیشگیری و اطلاعرسانی به بهرهبرداران و شهروندان تأکید کرد.
وی همچنین حفاظت از مراتع و منابع طبیعی را نیازمند مشارکت همگانی دانست و خاطرنشان کرد که واکنش سریع و هماهنگ دستگاههای مسئول میتواند نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از حریقهای احتمالی داشته باشد.
این مانور با اجرای عملیات اطفای حریق و نمایش توانمندی تجهیزات و نیروهای عملیاتی به پایان رسید