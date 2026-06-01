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رئیس ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) در قم از اعزام ۴ هزار زائر قمی برای شرکت در مراسم گرامیداشت ۱۴ خرداد سالروز ارتحال امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: از این تعداد، ۳ هزار نفر با ناوگان اتوبوسرانی و هزار نفر نیز با خودروهای شخصی به محل مراسم اعزام خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) در قم از اعزام ۴ هزار زائر قمی برای شرکت در مراسم گرامیداشت ۱۴ خرداد سالروز ارتحال امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: به دلیل تقارن ایام ارتحال با جنگ تحمیلی سوم، امسال مدیریت اعزامها با محوریت ۶ استان همجوار از جمله قم انجام میشود.
سرهنگ امیر جعفری با اشاره به تمهیدات ویژه برای برگزاری مراسم ۱۴ خرداد، گفت: با توجه به شرایط و دفاع مقدس سوم، امسال برنامهریزی برای اعزام زائران با محوریت استانهای تهران، البرز، قم، مرکزی، سمنان و اصفهان صورت گرفته است.
وی با اعلام سهمیه ۴ هزار نفری استان قم برای حضور در مرقد مطهر امام راحل، افزود: از این تعداد، ۳ هزار نفر با ناوگان اتوبوسرانی و هزار نفر نیز با خودروهای شخصی به محل مراسم اعزام خواهند شد.
رئیس ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) در خصوص تفاوتهای برنامه امسال تصریح کرد: با توجه به شهادت قائد امت، امسال از بیانات و سخنرانی رهبر شهیدمان در مراسم مرقد امام (ره) محروم هستیم و پیام رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای قرائت خواهد شد؛ همچنین زمانبندی مراسم از ساعت ۸ صبح آغاز و ساعت ۱۰ صبح پایان مییابد.
سرهنگ امیر جعفری با بیان اینکه علاوه بر اعزامها، برنامههای متنوعی نیز در سطح استان تدارک دیده شده است، گفت: دستگاههای مختلف از جمله شورای هماهنگی، سپاه و بسیج با همکاری نهادهای دیگر، برنامههای ویژهای را در سطح شهر و موکبها برپا خواهند کرد. همچنین در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مساجد، پایگاههای مقاومت و ایستگاههای فرهنگی سراسر استان، مراسم گرامیداشت ارتحال امام راحل برگزار میشود.
وی با اشاره به روند ثبتنام اعزام به مراسم ۱۴ خرداد در مرقد امام راحل، افزود: متقاضیان برای ثبتنام و حضور در این پویش بزرگ، باید به موکبهای سطح شهر مراجعه کنند و فردا شب، آخرین مهلت برای انجام ثبت نام است.