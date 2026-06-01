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رادیو فرهنگ با همکاری بنیاد بینالمللی نهجالبلاغه، همزمان با ایام عید غدیرخم، مسابقه کتابخوانی «غدیر» را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقه کتابخوانی «غدیر»، با شعار «غدیر، مسیر هدایت، ولایت و سعادت» و با الهام از حدیث شریف «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ» طراحی شده است.
علاقهمندان میتوانند پس از مطالعه کتاب و پاسخ به پرسشها، پاسخنامه خود را از طریق پیامرسان بله به شماره ۰۹۹۳۷۹۴۲۵۰۴ یا بهصورت مستقیم به نشانی @radiofarhang۱۰۶ ارسال کنند. همچنین برای دریافت کتاب و پرسشها، مراجعه به نشانی @radiofarhang در پیامرسان بله امکانپذیر است.
به ۲۰ نفر از برگزیدگانی که پاسخ صحیح ارائه دهند، هدایای نفیسی از سوی بنیاد بینالمللی نهجالبلاغه اهدا میشود و مهلت شرکت در این مسابقه تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، اعلام شده و اسامی برندگان نیز در برنامه «وطنم ایران»، چهارشنبه ۲۰ خرداد، همزمان با روز مباهله اعلام خواهد شد.