به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقه کتاب‌خوانی «غدیر»، با شعار «غدیر، مسیر هدایت، ولایت و سعادت» و با الهام از حدیث شریف «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ» طراحی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند پس از مطالعه کتاب و پاسخ به پرسش‌ها، پاسخ‌نامه خود را از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۹۳۷۹۴۲۵۰۴ یا به‌صورت مستقیم به نشانی @radiofarhang۱۰۶ ارسال کنند. همچنین برای دریافت کتاب و پرسش‌ها، مراجعه به نشانی @radiofarhang در پیام‌رسان بله امکان‌پذیر است.

به ۲۰ نفر از برگزیدگانی که پاسخ صحیح ارائه دهند، هدایای نفیسی از سوی بنیاد بین‌المللی نهج‌البلاغه اهدا می‌شود و مهلت شرکت در این مسابقه تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، اعلام شده و اسامی برندگان نیز در برنامه «وطنم ایران»، چهارشنبه ۲۰ خرداد، هم‌زمان با روز مباهله اعلام خواهد شد.