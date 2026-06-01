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رئیس هیات وزنهبرداری ایلام گفت: دو وزنهبردار استان برای شرکت در اردوی آمادهسازی تیم ملی جوانان کشور فراخوانده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «حسن حیدری» رئیس هیات وزنهبرداری ایلام اظهار داشت: طاها چنانی و آرشام میری دو وزنهبردار خوش آتیه ایلامی از سوی کادر فنی تیم ملی جوانان به اردو دعوت شدهاند.
وی افزود: این اردو از ۱۵ خرداد در شیراز آغاز و ملیپوشان خود را برای مسابقههای قهرمانی آسیای ۲۰۲۶ در کشور ازبکستان آماده میکنند.
رئیس هیات وزنهبرداری ایلام با بیان این که ۲۱ وزنهبردار در این مرحله به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدهاند، یادآور شد: حضور دو ورزشکار شایسته ایلامی در این مرحله نشان دهنده توانمندی و شایستگی وزنهبرداران استان برای کسب عنوانهای آسیایی و جهانی است.
حیدری مطرح کرد: خوشبختانه سالهای اخیر استعدادهای خوبی در این رشته شناسایی شدهاند و امروز شاهد حضور ورزشکاران ایلامی در سطح ملی هستیم که این موضوع نشاندهنده آینده روشن وزنهبرداری استان است.
گفتنی است ۳۲ هزار ورزشکار ایلامی در این استان به شکل حرفهای و سازمان یافته فعالیت میکنند.