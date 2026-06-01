سه نهاد اسلامی مالزی در بیانیه‌ای مشترک، یورش اخیر وزیران رژیم صهیونیستی، شهرک‌نشینان افراطی و نیرو‌های اشغالگر به محوطه مسجدالاقصی را به شدت محکوم کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (MAPIM)، ائتلاف جهانی مساجد در دفاع از مسجدالاقصی (MANAR) و مجمع علمای آسیا (SHURA) اعلام کردند که تعرض‌های مکرر به مسجدالاقصی، سومین مکان مقدس مسلمانان، نقض صریح قوانین بین‌المللی و تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی است.

در این بیانیه تأکید شده است که تلاش‌های مستمر رژیم صهیونیستی و گروه‌های افراطی برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی مسجدالاقصی غیرقابل قبول بوده و بخشی از برنامه‌ای سازمان‌یافته برای تحکیم کنترل این رژیم بر اماکن مقدس اسلامی و تضعیف حقوق ملت فلسطین به شمار می‌رود.

این نهادهای اسلامی خاطرنشان کردند که مسئله مسجدالاقصی تنها موضوعی فلسطینی نیست، بلکه امانتی مقدس برای سراسر امت اسلامی است و هرگونه تعرض به این مکان مقدس، تعرض به هویت دینی و میراث نزدیک به دو میلیارد مسلمان در جهان محسوب می‌شود.

امضاکنندگان بیانیه از کشورهای اسلامی، به‌ویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی، خواستند از مواضع صرفاً سیاسی فراتر رفته و با اتخاذ اقدامات عملی دیپلماتیک، حقوقی، سیاسی و اقتصادی برای حفاظت از مسجدالاقصی و پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی اقدام کنند.

در این بیانیه همچنین بر برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی، مداخله فوری شورای امنیت سازمان ملل، استقرار سازوکارهای بین‌المللی برای حفاظت از مسجدالاقصی، اعمال فشارهای دیپلماتیک و تحریم مسئولان صهیونیست و راه‌اندازی کارزار جهانی در دفاع از این مکان مقدس تأکید شده است.

این نهادها با هشدار نسبت به پیامدهای سکوت جامعه جهانی در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی، اعلام کردند ادامه بی‌تفاوتی بین‌المللی می‌تواند به تشدید تنش‌ها و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه منجر شود.

در پایان، نهادهای اسلامی مالزی ضمن اعلام همبستگی کامل با ملت فلسطین، از مسلمانان جهان خواستند با هوشیاری، وحدت و پایداری از مسجدالاقصی دفاع کنند و اجازه ندهند یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی تحت اشغال و تعرض مستمر قرار گیرد.