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استاندار آذربایجانغربی از مواکب و ایستگاههای مردمی درمحل تجعمات شبانه مردم ارومیه بازدید کرد و از نزدیک در جریان خدماترسانی، برنامههای فرهنگی و فعالیتهای خودجوش مردمی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهری و در فضایی صمیمی در میان شهروندان و تجمعکنندگان شبانه در ارومیه حضور یافت.
استاندار آذربایجانغربی در جریان این بازدید، از مواکب و ایستگاههای مردمی بازدید کرده و از نزدیک در جریان خدماترسانی، برنامههای فرهنگی و فعالیتهای خودجوش مردمی قرار گرفت.
گفتوگوی مستقیم با شهروندان، شنیدن دغدغهها و مطالبات مردمی و پاسخگویی به مسائل مطرح شده، از دیگر بخشهای این حضور میدانی بود که با استقبال مردم همراه شد.