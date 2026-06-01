به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با گرامیداشت روز جهانی فوتبال پایه، فستیوال فوتبال رده سنی ۱۲ سال در استادیوم شهید دستغیب شیراز با حضور پرشور کودکان و نوجوانان فوتبالیست، پیشکسوتان فوتبال، مسئولان ورزشی و خانواده‌ها برگزار شد.

این رویداد فرهنگی ـ ورزشی که به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای ورزشکار شهرستان لامرد برگزار شد، صحنه‌ای از شور، نشاط، استعداد و انگیزه نسل آینده فوتبال ایران را به نمایش گذاشت.

در این جشن بزرگ فوتبالی، پیشکسوتان و مسئولان حاضر ضمن حمایت از فوتبال پایه، از نزدیک شاهد توانمندی‌ها و استعدادهای نسل آینده فوتبال استان بودند. حضور آنان در کنار خانواده‌ها و ورزشکاران، جلوه‌ای ویژه به این رویداد بخشید.

فوتبالیست‌های آینده‌ساز فارس در فضایی سرشار از هیجان، رقابت سالم و دوستی، مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند و با اجرای برنامه‌های متنوع، لحظات خاطره‌انگیزی را رقم زدند.

در جشنواره فوتبال پایه فارس، دختران و پسران فوتبالیست پس از حضور در رژه تیم‌ها، در آیین اختتامیه مورد تقدیر قرار گرفته و جوایز خود را دریافت کردند.