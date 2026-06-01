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مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از تشدید برخورد قانونی با متخلفین زنده گیری و قاچاق سنجاب ایرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، عبدال دیانت نسب با اشاره به نقش کلیدی این گونه جانوری در اکوسیستم گفت: سنجاب ایرانی فقط یک حیوان زیبا نیست، بلکه یک مهندس طبیعت است.
وی افزود: این گونه ارزشمند با پراکندن بذر بلوط نقشی حیاتی در احیای جنگلها و پویایی طبیعت دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد از عمدهترین زیستگاهای سنجاب است.
قانون درباره خرید و فروش حیوانات حیات وحش چه می گوید؟
مهمترین قوانین در این خصوص در کشور، قانونهای «شکار و صید» (مصوب ۱۳۴۶)، «حفاظت و بهسازی محیط زیست» (مصوب ۱۳۵۴) و همچنین مادهی ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هستند. بخش عمدهی مواد قانونی در این حوزه، ناظر بر شکار و صید و محدودیتهای قانونی آن است.
همچنین دولت در آئیننامه اجرایی قانون شکار و صید در سال ۱۳۹۸ ممنوعیت خرید و فروش حیوانات وحشی را اعلام کرده است. بر این اساس جانوران وحشی که منشأ طبیعی داشته و ذاتاً به صورت وحشی در طبیعت زندگی و تولیدمثل میکنند، اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان، بیمهرگان و آبزیان مشمول این آیین نامه هستند. بنابراین، حتی خریدن لاکپشتهای تزئینی که دستفروشها گوشهی خیابانها بساط میکنند هم بر اساس این آئیننامه ممنوع است. به این ترتیب بدیهی است خرید و فروش سنجاب و میمون و خزندههایی مثل ایگوانا نیز در زمره همین محدودیتها قرار دارد.